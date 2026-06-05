Crac della Grs chiusa l’inchiesta sul dominus delle Rsa e altri otto indagati
Le indagini sul fallimento della società che gestiva una residenza per anziani sono state chiuse. La società è fallita il 4 maggio 2021. Sono otto gli indagati, tra cui il presunto responsabile principale. Non sono state rese note le accuse specifiche. La procura ha concluso le verifiche senza ulteriori sviluppi processuali. La chiusura delle indagini segna la fine delle attività investigative iniziate dopo il crac.
CARMIANO - Sono state chiuse le indagini preliminari nell’inchiesta sul fallimento della Grs srl, società impegnata nella gestione di residenza socio-sanitaria per anziani, avvenuto il 4 maggio del 2021. L’atto firmato dal sostituto procuratore Alessandro Prontera, titolare del fascicolo, in cui. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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