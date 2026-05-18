’Ndrangheta chiusa l’inchiesta sul clan Piromalli | notificati avvisi a 39 indagati
La procura di Reggio Calabria ha concluso le indagini preliminari dell’inchiesta “Res Tauro” sul clan Piromalli, notificando gli avvisi a 39 persone. L’indagine, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia, si avvia ora verso la fase processuale. I reati contestati riguardano attività legate alla criminalità organizzata e alle infiltrazioni nel territorio. La chiusura delle indagini rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario che coinvolge il clan Piromalli.
Si avvia verso la fase processuale l’inchiesta “Res Tauro” condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, che ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a 39 persone. L’atto segna un passaggio decisivo: da questo momento la procura potrà valutare la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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