Fallimento Grs il presunto dominus e altri due indagati restano in silenzio davanti alla giudice

A Lecce, davanti alla giudice delle indagini preliminari, tre persone coinvolte nel fallimento di una società restano in silenzio. Tra loro si trova il presunto rappresentante principale dell'azienda e altri due indagati. La giudice ha ascoltato le loro dichiarazioni senza ricevere risposte, e i procedimenti continueranno con ulteriori accertamenti. La vicenda riguarda il fallimento di una società e le persone coinvolte sono state chiamate a comparire nel procedimento investigativo.

LECCE - Silenzio corale davanti alla giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano. In mattinata, nell’udienza per gli interrogatori preventivi legati all’inchiesta sul fallimento della Grs srl, gli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce: i due fermati restano in silenzio davanti al giudiceSi sono avvalsi della facoltà di non rispondere Giuseppe Iannelli, 39 anni, e Giuseppe Russo, 62 anni, i due foggiani fermati a seguito dell'assalto... Autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni: Agresti e gli altri indagati restano in silenzioSono comparsi davanti alla giudice per le indagini preliminari Barbara Cortegiano, ma tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Si parla di: Crac Rsa a Lecce, coinvolti professionisti di Bari e provincia: Soldi usati per shopping e hotel; Bancarotta di una società attiva nel settore delle Rsa. Chieste quattro misura cautelari.