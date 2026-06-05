Costruzioni e servizi energetici il 2025 sorride a Conscoop | produzione record a 224 milioni cresce anche la redditività

Il bilancio consolidato del 2025 di Conscoop, il consorzio attivo nei settori delle costruzioni, dell’impiantistica e dei servizi energetici, ha registrato un utile di 6,4 milioni di euro. La produzione ha raggiunto un massimo di 224 milioni di euro, segnando un record per il gruppo.

Il Consiglio di sorveglianza di Conscoop - il consorzio nazionale di cooperative attivo da oltre 80 anni nei settori delle costruzioni, dell’impiantistica e dei servizi energetici - ha approvato il bilancio consolidato 2025 del Gruppo, che chiude l’esercizio con un utile di competenza pari a 6,4. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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