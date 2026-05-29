FAI cresce nei servizi al welfare | valore della produzione a 18 milioni e 500 assunti

FAI ha registrato un incremento del 10,34% nel valore della produzione, che si attesta a circa 18 milioni di euro. L’azienda ha superato i 2,8 milioni di patrimonio netto e impiega 500 persone con contratti a tempo indeterminato. Il settore in crescita riguarda principalmente i servizi al welfare, confermando un trend positivo rispetto all’anno precedente.

Quasi 18 milioni di euro di valore della produzione (con un aumento del 10,34% rispetto all'anno scorso), un patrimonio netto che supera i 2,8 milioni e ben 500 posti di lavoro fissi a tempo indeterminato. Sono i numeri più importanti del bilancio 2025 di Coop Sociale FAI di Pordenone, approvato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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