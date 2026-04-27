Nel bilancio approvato ad aprile 2025, l’azienda ha registrato ricavi superiori a 300 milioni di euro, segnando un incremento rispetto agli anni precedenti. Il documento evidenzia un miglioramento sostanziale della redditività, con tutti gli indicatori economico-finanziari che mostrano variazioni positive rispetto al passato. La crescita si riferisce ai dati relativi all’ultimo esercizio e rappresenta un momento di sviluppo importante per l’azienda.

Napoli, aprile 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Kimbo S.p.A. ha approvato il bilancio 2025, segnando un punto di svolta nel percorso di crescita dell’azienda, con un miglioramento significativo di tutti i principali indicatori economico-finanziari. Nonostante un contesto di mercato complesso e l’aumento dei costi delle materie prime, Kimbo ha registrato vendite superiori ai 300 milioni di euro, in crescita del +32,8% rispetto al 2024. In forte aumento anche la redditività: l’EBITDA ha raggiunto i 15,8 milioni di euro (+125,9%), mentre il risultato ante imposte si attesta a 10,7 milioni (+376,5%). I risultati confermano l’efficacia delle strategie adottate negli ultimi anni, puntando su efficienza operativa, valorizzazione del prodotto e sviluppo all’estero.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Kimbo cresce nel 2025: ricavi oltre 300 milioni e redditività in forte aumento

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