La Corte Sportiva d’Appello regionale ha deciso di ridurre la squalifica del campo assegnata alla squadra, passando da due a una giornata. La decisione riguarda un provvedimento originario che aveva coinvolto il campo di gioco. Nel frattempo, nella Selva si è svolta una cena tra i componenti della squadra, organizzata in occasione del termine della stagione.

"La Vismederi Costone Siena rende noto che la Corte Sportiva d’Appello regionale ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla società in merito alla squalifica del campo, riducendo il provvedimento originariamente comminato da due a una giornata di squalifica". Lo ha comunicato la società gialloverde, in un comunicato, riferendosi all’invasione di campo al termine di gara 2 con Lucca che aveva portato alla sanzione. "La società - prosegue la nota - prende atto con soddisfazione della decisione assunta dagli organi federali, ribadendo al tempo stesso il massimo rispetto per le istituzioni sportive e per le norme che regolano il nostro campionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Costone: ridotta squalifica del campo. Nella Selva cena del ‘rompete le righe’

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