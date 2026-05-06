Domani sera si terrà la cena di chiusura della stagione della squadra di calcio locale, che ha attraversato un’annata caratterizzata da risultati alterni. Dopo l’evento, i giocatori e lo staff si prenderanno un periodo di pausa, prima di riprendere le attività e pianificare il futuro. La serata rappresenta l’ultimo appuntamento ufficiale prima della pausa stagionale.

Domani ci sarà la cena che chiuderà la stagione in chiaroscuro della Maceratese e si potrà procedere a programmare la prossima facendo tesoro di quanto emerso quest’anno. I biancorossi hanno centrato la salvezza rispettando gli obiettivi fissati dalla società, ma quanta sofferenza e soprattutto il traguardo è stato tagliato grazie alle migliore differenza reti rispetto al Sora. È stata una stagione caratterizzata da 18 sconfitte, tra cui quelle pesanti con San Marino, Sora e Termoli, mentre quella con l’Ancona ha destato fastidio perché la squadra ha incassato 9 gol dimostrandosi nettamente inferiore all’avversario. In compenso i biancorossi hanno fatto il pieno 11 volte, tra cui contro Atletico Ascoli, L’Aquila e Recanatese, quest’ultima in un match delicatissimo vista la posizione in classifica di entrambe le squadre.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il ritrovo. Domani la Maceratese a cena, poi scatta il rompete le righe

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