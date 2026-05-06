Il ritrovo Domani la Maceratese a cena poi scatta il rompete le righe
Domani sera si terrà la cena di chiusura della stagione della squadra di calcio locale, che ha attraversato un’annata caratterizzata da risultati alterni. Dopo l’evento, i giocatori e lo staff si prenderanno un periodo di pausa, prima di riprendere le attività e pianificare il futuro. La serata rappresenta l’ultimo appuntamento ufficiale prima della pausa stagionale.
Domani ci sarà la cena che chiuderà la stagione in chiaroscuro della Maceratese e si potrà procedere a programmare la prossima facendo tesoro di quanto emerso quest’anno. I biancorossi hanno centrato la salvezza rispettando gli obiettivi fissati dalla società, ma quanta sofferenza e soprattutto il traguardo è stato tagliato grazie alle migliore differenza reti rispetto al Sora. È stata una stagione caratterizzata da 18 sconfitte, tra cui quelle pesanti con San Marino, Sora e Termoli, mentre quella con l’Ancona ha destato fastidio perché la squadra ha incassato 9 gol dimostrandosi nettamente inferiore all’avversario. In compenso i biancorossi hanno fatto il pieno 11 volte, tra cui contro Atletico Ascoli, L’Aquila e Recanatese, quest’ultima in un match delicatissimo vista la posizione in classifica di entrambe le squadre.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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