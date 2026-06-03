Costantino Vitagliano | Per la malattia di cui soffro avevo perso 38 chili non mi riconoscevo allo specchio

Costantino Vitagliano ha spiegato di aver perso 38 chili a causa di una malattia autoimmune diagnosticata all’inizio del 2024. Ha aggiunto di non riconoscersi più allo specchio a causa di questa perdita di peso. Non sono stati forniti dettagli sulla natura della malattia o sul trattamento in corso.

Costantino Vitagliano ha raccontato come sta procedendo la cura per la malattia autoimmune che gli è stata diagnosticata all'inizio del 2024. L'ex tronista di Uomini e Donne ha perso 38 chili in un anno e solo ora è riuscito a riprenderli: "Mi mettevo strati su strati per tornare nei miei vestiti di prima, non mi riconoscevo allo specchio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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