Cosplay e Winx Day a MagicLand

Sabato 6 giugno, MagicLand a Valmontone ospiterà un evento dedicato a cosplay e al Winx Day, con performance dal vivo, musica e personaggi iconici.

Sabato 6 giugno MagicLand, parco divertimenti di Valmontone, si trasforma in un universo dove fantasia e realtà si incontrano tra cosplay, performance dal vivo, musica e personaggi iconici.Cosplay Day a MagicLandIl Cosplay Day, organizzato in collaborazione con We More, sarà il grande. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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