Anagni si prepara ad accogliere Lamaland Cosplay & Games 2026 Due giorni tra cosplay gaming e inclusione
Anagni si appresta a ospitare Lamaland Cosplay & Games 2026, evento di due giorni dedicato a cosplay, gaming e inclusione. La manifestazione si svolgerà nel centro storico della città, con attività e iniziative rivolte agli appassionati di queste discipline. L’evento prevede aree dedicate a competizioni, esposizioni e momenti di confronto tra partecipanti di diverse età. La kermesse si inserisce nel calendario cittadino come appuntamento di rilievo nel settore dell’intrattenimento e della cultura pop.
Cronache Cittadine ANAGNI – Il centro storico della Città dei Papi si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico dedicato al mondo L'articolo Anagni si prepara ad accogliere Lamaland Cosplay & Games 2026. Due giorni tra cosplay, gaming e inclusione Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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Anagni si prepara a vivere un fine settimana ricco di eventi, spettacoli, sport e intrattenimento, con appuntamenti capaci di coinvolgere famiglie, giovani, appassionati e visitatori provenienti da tutto il territorio. Si comincia venerdì 29 maggio alle ore 21:00 in Pi facebook