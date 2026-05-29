Anagni si prepara ad accogliere Lamaland Cosplay & Games 2026 Due giorni tra cosplay gaming e inclusione

Notizia in breve

Anagni si appresta a ospitare Lamaland Cosplay & Games 2026, evento di due giorni dedicato a cosplay, gaming e inclusione. La manifestazione si svolgerà nel centro storico della città, con attività e iniziative rivolte agli appassionati di queste discipline. L’evento prevede aree dedicate a competizioni, esposizioni e momenti di confronto tra partecipanti di diverse età. La kermesse si inserisce nel calendario cittadino come appuntamento di rilievo nel settore dell’intrattenimento e della cultura pop.