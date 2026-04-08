MessinaCon Day Zero | tra doppiaggio cosplay e vinili l’attesa esplode

Domenica 12 aprile, il Giardino Corallo di Messina ospiterà il MessinaCon Day Zero, un evento organizzato da StrettoCrea. La giornata inizierà alle 10:30 e offrirà attività come doppiaggio, cosplay e vendita di vinili, creando un’atmosfera di anticipazione per il grande appuntamento di settembre. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e si rivolge agli appassionati di cultura pop e collezionismo.

Domenica 12 aprile, il Giardino Corallo di Messina ospiterà il MessinaCon Day Zero. L’evento, organizzato da StrettoCrea, aprirà i cancelli alle 10:30 per anticipare le novità del grande appuntamento di settembre. L’iniziativa non si limita a essere un preludio stagionale. Quest’anno la manifestazione introduce elementi inediti, trasformando l’appuntamento in un hub di intrattenimento e cultura pop che attrae un pubblico variegato, dalle famiglie agli appassionati di nicchia. Protagonisti tra cinema, doppiaggio e web. Federica Valenti volerà a Messina per l’occasione. La doppiatrice, nota per aver prestato la voce a personaggi come Pan di Dragon Ball Z, Chopper di One Piece e Dexter de Il laboratorio di Dexter, rappresenta il richiamo nazionale di questa edizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MessinaCon Day Zero: tra doppiaggio, cosplay e vinili l’attesa esplode MessinaCon Day Zero: si accende la terza edizione al Giardino CoralloIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Inizia ufficialmente la stagione 2026 targata StrettoCrea con la terza... MessinaCon Day Zero: al via il primo evento della stagione targato StrettoCreaIl MessinaCon Day Zero è quasi alle porte: domenica 12 aprile al Giardino Corallo di Messina, inizierà il primo evento della stagione targato... Argomenti più discussi: MessinaCon Day Zero, tutto pronto al Giardino Corallo: Non sarà solo un'anteprima del festival; MessinaCon Day Zero 2026, il programma ufficiale del 1° evento della stazione di StrettoCrea. MessinaCon Day Zero 2026, il programma ufficiale del 1° evento della stazione di StrettoCreaIl MessinaCon Day Zero è quasi alle porte: domenica 12 aprile, presso il Giardino Corallo di Messina, inizierà il primo evento della stagione targato StrettoCrea. Il Day Zero quest’anno si promette no ... strettoweb.com MessinaCon Day Zero, tutto pronto al Giardino Corallo: Non sarà solo un’anteprima del festivalL'ospite di punta sarà la doppiatrice Federica Valenti, ma ci saranno anche contest, eventi, artisti locali e grande spazio riservato alla musica: i dettagli. da Tempostretto.it ... msn.com MessinaCon Day Zero 2026, il programma ufficiale del 1° evento della stazione di StrettoCrea - facebook.com facebook