Un uomo di 39 anni di Bagheria è stato denunciato per aver sottratto 30 mila euro a un disabile. La polizia ha scoperto che l’individuo aveva messo in atto una truffa aggravata e aveva falsificato documenti per ottenere il denaro. L’indagine ha portato alla denuncia, evidenziando un tentativo di frode ai danni di una persona con disabilità. La vicenda riguarda un sistema fraudolento che si è concluso con l’identificazione del responsabile.

È stato denunciato un 39enne per truffa aggravata, appropriazione indebita e altri reati: l’uomo, originario di Bagheria e già noto alle forze dell’ordine, è stato accusato di aver orchestrato un articolato sistema fraudolento ai danni di una persona con disabilità, riuscendo a sottrarre circa 30.000 euro attraverso l’utilizzo di documenti falsi e comunicazioni contraffatte. Il sistema fraudolento smascherato Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa si è svolta presso la Stazione di Petralia Sottana e ha richiesto una meticolosa analisi di documentazione bancaria e una ricostruzione dettagliata dei movimenti finanziari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Così un 39enne di Bagheria ha sottratto 30mila euro a un disabile, denunciato per truffa e falsificazione

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