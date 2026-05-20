Un uomo è accusato di aver convinto un cugino disabile a firmare vari contratti per l’apertura di più conti correnti cointestati, sottraendo circa 400mila euro dal totale depositato. La vicenda si è svolta in una città del sud Italia, dove le indagini hanno portato alla scoperta delle somme prelevate e delle modalità con cui l’uomo avrebbe manipolato il parente con disabilità. La procura ha aperto un procedimento contro l’indagato, che si trova ora sotto inchiesta.

Avrebbe raggirato un lontano cugino affetto da disabilità intellettiva, convincendolo ad aprire diversi conti correnti cointestati per poi appropriarsi del denaro depositato: circa 400mila euro. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Volturara Irpina, in provincia di Avellino, che hanno denunciato una 56enne del posto con l’accusa di circonvenzione di incapace. L’inchiesta è partita nell’ottobre del 2022 dopo la denuncia presentata dai familiari di un 62enne disabile. Secondo quanto ricostruito dai parenti dell’uomo, una lontana cugina avrebbe approfittato della sua fragilità psicologica per sottrargli ingenti somme di denaro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Avellino, “Apri i conti correnti”: così avrebbe sottratto 400mila euro al cugino disabile

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