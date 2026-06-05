Un uomo di 39 anni è stato denunciato a Bagheria dai Carabinieri di Petralia Sottana. È accusato di aver rubato l’identità a una persona disabile al fine di truffarla. L’indagine ha portato all’identificazione del sospetto, già noto alle forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli sul metodo utilizzato o su eventuali danni subiti dalla vittima. La denuncia segue un’indagine condotta dagli investigatori locali.

I Carabinieri di Petralia Sottana hanno denunciato a Bagheria un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine. Le accuse sono di truffa aggravata, appropriazione indebita, sostituzione di persona, falsità materiale e ideologica e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti attraverso controlli bancari e documentali, l'uomo avrebbe messo a punto un piano ai danni di un disabile per riscattare alcune delle sue polizze assicurative. L'indagato avrebbe esibito una falsa denuncia di smarrimento e documenti d'identità contraffatti, fingendosi la vittima e riuscendo così a incassare il denaro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Palermo, 39enne ruba l'identità a un disabile per truffarlo: denunciato

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