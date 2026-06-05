Cosa vedere su Sky Cinema Venerdi 5 Giugno 2026 | Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto

Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301), Regretting You diretto da Josh Boone adatta il bestseller di Colleen Hoover in un dramma familiare costruito attorno a un evento traumatico che costringe madre e figlia a ridefinire completamente il proprio rapporto. Il film si muove su un registro emotivo, tra perdita, incomprensioni e una lenta ricostruzione degli affetti. Su Sky Cinema Stories e NOW alle 21.15 (canale 302), Romanzo criminale racconta l’ascesa della Banda della Magliana nella Roma degli anni Settanta, tratto dal romanzo di Giancarlo De Cataldo e diretto da Michele Placido. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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