Stasera su Sky Cinema e NOW, il palinsesto propone una serata variegata con film di diversi generi. Alle 21 su Sky Cinema Uno HD va in onda il film intitolato

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) tensione e ritmo serrato con Chase, thriller con Gerard Butler che gioca sul filo tra giustizia e disperazione. Quando la moglie scompare senza lasciare tracce, il protagonista si lancia in una ricerca sempre più ossessiva che lo trascina in un mondo oscuro fatto di criminalità e verità scomode, dove ogni passo può essere fatale. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) spazio al grande cinema con Il Padrino - Parte II, capolavoro premiato con sei Oscar e interpretato da Al Pacino, Robert De Niro e Diane Keaton.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Venerdi 17 Aprile 2026 - Chase

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