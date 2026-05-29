Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) e in contemporanea su Sky Cinema Suspence alle 21.45 (canale 306) Last Breath porta in scena un survival thriller ispirato a una storia vera con Woody Harrelson. Un sommozzatore resta intrappolato nelle profondità del mare con pochissimo ossigeno, mentre la squadra in superficie lotta contro il tempo in una corsa disperata per salvarlo. Il film costruisce tensione pura, puntando su claustrofobia, realismo e una suspense costante che cresce minuto dopo minuto. Su Sky Cinema Stories e NOW alle 21. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Venerdi 29 Maggio 2026 - Last Breath

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