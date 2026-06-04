A poche ore dalla prima intervista televisiva di Marco Poggi a Quarto Grado, Selvaggia Lucarelli ha negato tramite social due notizie recenti. Si parla di una foto generata da intelligenza artificiale e di un pagamento di 50mila euro. Nessuna conferma è arrivata da altre fonti e le informazioni non sono state ufficialmente verificate.

A poche ore dalla prima intervista televisiva di Marco Poggi a Quarto Grado, Selvaggia Lucarelli è intervenuta sui social per smentire due indiscrezioni circolate nelle ultime ore. La giornalista ha negato che il fratello di Chiara Poggi abbia ricevuto un compenso di 50mila euro per partecipare al programma e ha definito falsa anche una presunta foto dell’intervista, diffusa sui social, sostenendo che sia stata generata con l’intelligenza artificiale: “ Sta girando in rete una foto di un’intervista che Marco Poggi avrebbe rilasciato a Maltagliati di Quarto grado. La foto è commentata con sarcasmo dalla generatrice di bufale nonché direttrice di “Giallo” Albina Perri e da altre fragoline che hanno abboccato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Caso Marco Poggi a Quarto Grado: foto AI e cachet da 50mila euro, Lucarelli smentisce tutto

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