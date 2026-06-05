Il concerto di Tiziano Ferro a San Siro è l’evento principale del weekend in Lombardia. La manifestazione si svolge nel fine settimana del 5, 6 e 7 giugno e comprende anche altri eventi come festival, sagre e manifestazioni culturali in diverse località della regione. Oltre al concerto, sono programmati vari appuntamenti musicali, eventi enogastronomici e attività all’aperto. La regione offre un calendario ricco di iniziative per diversi gusti e interessi, distribuite tra Milano e le aree limitrofe.

Il doppio concerto di Tiziano Ferro a San Siro è l’evento musicale di maggior clamore del week end a Milano, dove però è attesissima anche la festa di compleanno di Radio Deejay, con gli interventi di Linus e Albertino e le esibizioni di artisti popolarissimi, da Noemi a Annalisa, da Tommaso Paradiso a Madame. A Mantova il circo dà spettacolo nelle piazze del centro storico, a Pavia si aprono i cortili segreti e si alzano i calici, a Bergamo, Brescia e Cremona si celebrano rispettivamente l’arte, l’opera lirica e la letteratura. Poi escursioni nei parchi nel Lodigiano e nell’area metropolitana. Weekend, a Milano concerti e cinema all’aperto. Giunto alla sua 37esima edizione, riparte con il mese di giugno a Milano il palinsesto di Anteo Spazio Cinema, con la proposta di alcuni dei migliori film internazionali all’aperto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Cosa fare nel weekend del 5, 6 e 7 giugno a Milano e in Lombardia: concerti, festival, eventi e sagre

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