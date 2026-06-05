Corzano | Terrebasse in festa

Da bresciatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A giugno inizia con quattro serate di festa nella pianura bresciana. L'evento si svolge a Corzano e si concentra sull'incontro tra le persone e il divertimento. Le serate sono dedicate alla socializzazione e alla convivialità, con attività e intrattenimento previsti per tutta la comunità. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge diversi esercizi locali. La partecipazione è aperta a tutti e mira a rafforzare il senso di comunità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giugno parte alla grande nella pianura bresciana con quattro serate dedicate alla voglia di stare insieme e di fare festa. Da giovedì 4 a domenica 7 giugno, Corzano si trasforma nel punto di ritrovo ideale con una nuova edizione di "Terrebasse in Festa". L'appuntamento, promosso dall'Associazione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Oggi si celebra la tradizionale festa della Madonna di CorzanoOggi si tiene la tradizionale Festa della Madonna di Corzano, una celebrazione che si svolge nel santuario situato a ovest dell’abitato di San Piero...

Festa del gnocco e festa di Sant’Antonio a VeggianoA Veggiano si svolgono due eventi tra il 5 e il 16 giugno 2026: la 15ª Festa del Gnocco, dal 5 al 9 giugno, con gnocchi fatti a mano e nove sughi...

Temi più discussi: Corzano: Terrebasse in Festa; Corzano, dal 4 al 7 giugno musica e sapori con Terrebasse in festa; Monticelli Brusati, dal 4 al 7 festa all’oratorio tra musica, sport e divertimento; Porto Mantovano, dal 5 al 7 torna il Palio delle Contrade tra giochi e stand gastronomici.

Corzano: Terrebasse in festaGiugno parte alla grande nella pianura bresciana con quattro serate dedicate alla voglia di stare insieme e di fare festa. Da giovedì 4 a domenica 7 giugno, Corzano si trasforma nel punto di ritrovo i ... bresciatoday.it

Festa della Madonna a Corzano (San Piero in Bagno)Oggi si celebra al santuario di Corzano la tradizionale festa della Madonna di Corzano. Il vescovo mons. Regattieri celebrerà la messa delle 11 e la sera precedente verranno accesi fuochi a San Piero. ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web