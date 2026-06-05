Corzano | Terrebasse in festa

Notizia in breve

A giugno inizia con quattro serate di festa nella pianura bresciana. L'evento si svolge a Corzano e si concentra sull'incontro tra le persone e il divertimento. Le serate sono dedicate alla socializzazione e alla convivialità, con attività e intrattenimento previsti per tutta la comunità. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge diversi esercizi locali. La partecipazione è aperta a tutti e mira a rafforzare il senso di comunità.