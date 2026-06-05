Corzano | Terrebasse in festa
A giugno inizia con quattro serate di festa nella pianura bresciana. L'evento si svolge a Corzano e si concentra sull'incontro tra le persone e il divertimento. Le serate sono dedicate alla socializzazione e alla convivialità, con attività e intrattenimento previsti per tutta la comunità. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge diversi esercizi locali. La partecipazione è aperta a tutti e mira a rafforzare il senso di comunità.
Giugno parte alla grande nella pianura bresciana con quattro serate dedicate alla voglia di stare insieme e di fare festa. Da giovedì 4 a domenica 7 giugno, Corzano si trasforma nel punto di ritrovo ideale con una nuova edizione di "Terrebasse in Festa". L'appuntamento, promosso dall'Associazione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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