Oggi si tiene la tradizionale Festa della Madonna di Corzano, una celebrazione che si svolge nel santuario situato a ovest dell’abitato di San Piero in Bagno. La giornata prevede diverse attività religiose e momenti di incontro tra i partecipanti, che arrivano da diverse zone vicine per rendere omaggio alla figura venerata. La festa rappresenta un appuntamento annuale molto atteso dalla comunità locale.

Oggi si celebra la tradizionale Festa della Madonna di Corzano, venerata nel santuario che svetta appena ad ovest dell’abitato di San Piero in Bagno. Una festa religiosa e popolare insieme, tuttora molto sentita. Un festa che viene celebrata due volte l’anno. La prima è in calendario la domenica dopo Pasqua, la seconda l’ultima domenica di agosto. Oltre a seguire le funzioni religiose, la gente che sale al colle di Corzano, sosta anche nel parco alberato che si apre attorno al santuario. Le messe al santuario alle 7, alle 9 e alle 11, poi il pomeriggio alle 17. Alle 16.30 il rosario. L’associazione Il Faro di Corzano informa che è stata ripristinata la viabilità della mulattiera che da San Piero porta al colle di Corzano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi si celebra la tradizionale festa della Madonna di Corzano

Madonna del fuoco, si celebra la festa della candelora e la Giornata della vita consacrataLunedì 2 febbraio i religiosi della Diocesi andranno in preghiera in Cattedrale davanti alla Madonna del Fuoco, in occasione della Giornata della...

Pagani celebra la Festa della Madonna delle Galline: il programma completoDal 10 al 14 aprile le strade e le corti del centro storico di Pagani ospitano l'edizione 2026 della Festa della Madonna del Carmelo, nota come...