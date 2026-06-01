Festa del gnocco e festa di Sant’Antonio a Veggiano

Notizia in breve

A Veggiano si svolgono due eventi tra il 5 e il 16 giugno 2026: la 15ª Festa del Gnocco, dal 5 al 9 giugno, con gnocchi fatti a mano e nove sughi diversi, musica e balli ogni sera, e un luna park; e la Festa di Sant’Antonio, dal 12 al 16 giugno, con eventi e iniziative dedicate. Entrambe le manifestazioni attirano residenti e visitatori con gastronomia, musica e intrattenimento.