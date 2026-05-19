A Cortona, un cittadino ha neutralizzato un uomo che aveva investito diversi passanti con un’auto. La persona coinvolta ha un nome che coincide con quello di un noto artista rinascimentale della zona. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno ringraziato pubblicamente il cittadino per il suo intervento. L’episodio si è verificato nel centro storico, dove l’uomo ha descritto di aver agito per fermare il soggetto pericoloso.

Cortona (Arezzo), 19 maggio 2026 – Il coraggio di un cittadino qualunque che diventa esempio civico e che, per una coincidenza del destino, riporta anche a uno dei nomi più illustri della storia artistica di Cortona. È questo il filo che lega la vicenda di Luca Signorelli alla città della Valdichiana, dove il sindaco Luciano Meoni ha deciso di organizzare un riconoscimento ufficiale per lui e per gli altri due uomini che hanno contribuito a fermare il responsabile del folle pomeriggio di violenza avvenuto a Modena. Il gesto di Signorelli, insieme a quello di padre e figlio di origine egiziana intervenuti accanto a lui, ha evitato conseguenze ancora più gravi dopo che un uomo, al volante di un’auto lanciata tra la folla nel centro storico modenese, aveva travolto diversi passanti ferendone dieci, alcuni in modo grave. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona premia l’eroe di Modena: chi ha fermato l’uomo che ha travolto i passanti in auto è un omonimo di Luca Signorelli

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