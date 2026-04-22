Intitolata al professor Chelli la palestra dell' Ipsia di Pontedera

Martedì 21 aprile si è svolta l’intitolazione della palestra dell’Ipsia di Pontedera al professor Giancarlo Chelli, docente di scienze motorie scomparso prematuramente. L’evento è stato organizzato dall’istituto in collaborazione con la Provincia di Pisa. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti dell’istituto e delle autorità locali. La palestra ora porta il nome del professore, ricordato dagli studenti e dal personale scolastico.

Si è svolta nella mattina di martedì 21 aprile l'intitolazione al Professor Giancarlo Chelli della palestra Ipsia di Pontedera, docente di scienze motorie, prematuramente scomparso: evento organizzato dallo stesso istituto in collaborazione con la Provincia di Pisa.Ha fatto gli onori di casa la.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate La nuova palestra sarà intitolata alla memoria del professor RobinoLa Provincia di Pisa ha annunciato la scelta di voler ricordare il docente e dirigente dell'Itis Marconi, recentemente scomparso a 61 anni, con uno... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: La palestra dell'Ipsia intitolata al prof Chelli; Pontedera, intitolata la palestra dell’Ipsia al professor Giancarlo Chelli; Palestra prof Giancarlo Chelli. L’intitolazione all’Ipsia Pacinotti: Era la sua visione educativa; Torna il bel tempo: la provincia di Pisa baciata dal sole per il 25 aprile. Palestra prof Giancarlo Chelli. L’intitolazione all’Ipsia Pacinotti: Era la sua visione educativaCerimonia con i i familiari del docente, la dirigente Missaggia, Angori, Mori, Belli e Cecchini Proseguiamo così il cammino di grandi docenti che ci hanno prematuramente lasciati. msn.com Sei di Pontedera se... - facebook.com facebook