Cortona Comics weekend dedicato ai fumetti con Pk e le Identità segrete
Taglio del nostro per la quarta edizione di Cortona Comics, questo venerdì 5 giugno il festival del fumetto ha preso il via al centro convegni Sant’Agostino dove terrà banco fino a domenica. Saranno tre giorni dedicati a illustrazioni, giochi, «cosplay» e alla cultura pop sotto il tema «Identità. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Cortona Comics, un intero weekend dedicato ai fumetti con Pk e le «Identità segrete»Durante il fine settimana si svolge a Cortona l’evento dedicato ai fumetti, intitolato Cortona Comics.
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Argomenti più discussi: Cortona Comics 2026: la quarta edizione tra fumetti, artisti e spettacoli; Barberino outlet, un giorno a tutta fantasia con Cosplay, Lego e K-Pop.
Identità Diffuse: la mostra dove il protagonista sei tu Indossa la mascherina ufficiale di Cortona Comics oppure libera la fantasia e crea la tua maschera personalizzata, poi parti alla scoperta di Identità Diffuse, la mostra che trasforma il centro storico in un facebook
Cortona Comics, un intero weekend dedicato ai fumetti con Pk e le Identità segreteArezzo, 5 giugno 2026 – Cortona Comics, un intero weekend dedicato ai fumetti con Pk e le Identità segrete. Inaugurata la quarta edizione del festival, tutti gli appuntamenti del fine settimana. Tag ... lanazione.it
Cortona Comics, ci siamo. Tre giorni dedicati al fumetto. Percorsi per coinvolgere la cittàDomani mattina con il taglio del nastro al Chiostro di Sant’Agostino si inaugura il festival. Il tema di quest’anno è identità segrete: la sera concerto di Tony Pitony con accesso alle 16. msn.com