CORTONA Tutto pronto per la quarta edizione di Cortona Comics, in programma dal venerdì a domenica con il tema " Identità Segrete ". Tre giorni dedicati a fumetto, illustrazione, giochi, cosplay e cultura pop, con oltre trenta autori, cinque mostre e un fitto calendario di laboratori, masterclass e spettacoli. Un filo, quello delle identità segrete, che attraversa l’intera edizione, dalle maschere dei personaggi ai loro doppi. Il taglio del nastro è fissato per venerdì 5 giugno alle 10.30 al chiostro di Sant’Agostino, cuore della manifestazione e sede dell’"Artist Alley", che quest’anno ospita oltre trenta tra i nomi più apprezzati del panorama fumettistico italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona Comics apre i battenti. Tre giorni tra le ’Identità Segrete’

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