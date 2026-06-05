Arezzo, 5 giugno 2026 – . Inaugurata la quarta edizione del festival, tutti gli appuntamenti del fine settimana. Taglio del nostro per la quarta edizione di Cortona Comics, questo venerdì 5 giugno il festival del fumetto ha preso il via al centro convegni Sant’Agostino dove terrà banco fino a domenica. Saranno tre giorni dedicati a illustrazioni, giochi, «cosplay» e alla cultura pop sotto il tema «Identità segrete». Il chiostro di Sant’Agostino è il cuore pulsante della manifestazione e sede dell’«Artist Alley», che quest’anno ospita oltre trenta autori tra i più apprezzati del panorama fumettistico italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona Comics, un intero weekend dedicato ai fumetti con Pk e le «Identità segrete»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cortona Comics apre i battenti. Tre giorni tra le ’Identità Segrete’

"Identità Segrete": il programma della tre giorni di Cortona ComicsDal 5 al 7 giugno 2026, Cortona ospiterà la quarta edizione di Cortona Comics, un festival dedicato a fumetto, spettacolo, gioco e cultura pop.

Temi più discussi: Tre giorni con ’Cortona Comics’. Mostre, spettacoli, debutti, ospiti; Cortona Comics 2026 al via tra fumetti, artisti e spettacoli; Cortona Comics, ci siamo. Tre giorni dedicati al fumetto. Percorsi per coinvolgere la città; Cortona Comics apre i battenti. Tre giorni tra le ’Identità Segrete’.

Cortona Comics, un intero weekend dedicato ai fumetti con Pk e le Identità segreteArezzo, 5 giugno 2026 – Cortona Comics, un intero weekend dedicato ai fumetti con Pk e le Identità segrete. Inaugurata la quarta edizione del festival, tutti gli appuntamenti del fine settimana. Tag ... lanazione.it

Cortona Comics 2026 al via tra fumetti, artisti e spettacoliTre giorni, oltre trenta autori, cinque mostre fra cui un’esclusiva su Pk. Taglio del nastro alle 10,30. Serata concerto con Tony Pitony live allo stadio ... arezzonotizie.it