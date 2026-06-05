Il sindaco di Milano ha affermato che una parte della Procura si occupa di attività politica. La dichiarazione è arrivata a due giorni da un annuncio di candidatura di un ex pubblico ministero. La polemica si è accesa dopo che il primo cittadino ha criticato i magistrati, sostenendo che alcuni di loro si coinvolgono in questioni politiche. La vicenda ha generato reazioni nel panorama locale, con confronti tra le parti coinvolte.

Milano – “C’è una parte della Procura che fa politica”. Il sindaco Giuseppe Sala, due giorni dopo la notizia sull’inchiesta sulla concessioni di spazi commerciali in Galleria Vittorio Emanuele II, spara a zero contro l’ex pm Tiziana Siciliano, andata in pensione all’inizio dell’anno e ora candidata vicesindaco per la lista Milano Libera capeggiata dall’aspirante sindaco Massimiliano Lisa. Lisa è colui che, da gestore in causa con il Comune del Museo Leonardo 3 in Galleria, ha presentato l’esposto che ha provocato l’inchiesta della Procura meneghina, in cui, fino alla fine del 2025, Siciliano era la procuratrice aggiunta a capo del pool di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, che ha coordinato le inchieste sull’urbanistica in cui il Comune è finito nel mirino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiorno.it - Cortocircuito a Milano, l’ex pm Siciliano si candidata e Sala attacca i magistrati: “Una parte della Procura fa politica”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Inchiesta Galleria, Sala all’attacco della magistratura: “C’è una parte della Procura che fa politica”. E punta il diro contro l’ex pm Siciliano

Milano, Sala attacca: ‘Una parte della Procura fa politica’Il sindaco di Milano ha criticato pubblicamente alcune componenti della Procura, accusandole di condurre un’indagine sulle concessioni degli spazi...

Temi più discussi: Milano, cortocircuito sull'Urbanistica. Sala: Dopo le inchieste i funzionari hanno paura di firmare. La ex pm candidata? Non è una sorpresa; L'ex pm Siciliano e la candidatura civica a Milano dopo l'inchiesta sull'Urbanistica, il classico cortocircuito tutto italiano; Il cortocircuito di Dov'è Liana: foulard da nonne siciliane, French Touch in corpo; Milano, cortocircuito sull'Urbanistica. Sala: C'è paura di firmare. La difesa dei funzionari: Vivono un inferno.

Cortocircuito a Milano, l’ex pm Siciliano si candidata e Sala attacca i magistrati: Una parte della Procura fa politicaGiuseppe Sala a gamba tesa dopo l’inchiesta sulle concessioni degli spazi in Galleria e gli eventi negli spazi pubblici. L’ex pm Tiziana Siciliano in corsa con Massimiliano Lisa, l’imprenditore che ha ... ilgiorno.it

ANTO 38 #spostiamoilfocus anche no (@awesomegreys) / Posts / X x.com

Il Campo Largo sta favorendo Vannacci e non se ne rende conto reddit

L’ex pm Siciliano e la candidatura civica a Milano dopo l’inchiesta sull’Urbanistica, il classico cortocircuito tutto italianoIn prima linea nell’inchiesta sull’urbanistica, l’ex pm si candida alle elezioni come vicesindaca. La legge lo consente, ma la fama della magistrata potrebbe scalfire l’imparzialità delle istituzioni ... ilriformista.it