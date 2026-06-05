Il presidente della regione ha accusato una parte della magistratura di fare politica, riferendosi specificamente alla candidatura di un ex pubblico ministero. Ha detto di non generalizzare e di rispettare le istituzioni, ma ha espresso la convinzione che questa vicenda rappresenti una prova di attività politica all’interno della Procura. Non sono state fatte accuse dirette contro singoli magistrati, ma si è sottolineato come questa candidatura dimostrerebbe questa tesi.

“Io non faccio mai di tutta l’erba un fascio, non lancio accuse a caso, porto rispetto alle altre istituzioni, anche alla Procura, però evidentemente c’è una parte della Procura che fa politica e con la candidatura della Siciliano (Tiziana, ndr ) credo che ci sia una solida dimostrazione di ciò”. È l’attacco sferrato ieri dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo la deflagrazione dell’ennesima inchiesta che tocca Palazzo Marino. Tre giorni fa, infatti, la Gdf si era presenta negli uffici comunali chiedendo i documenti sulla gestione degli spazi della Galleria Vittorio Emanuele II. Otto gli indagati, da quanto si è appreso, tra funzionari comunali e imprenditori, accusati a vario titolo di turbativa d’asta e corruzione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Inchiesta Galleria, Sala all’attacco della magistratura: “C’è una parte della Procura che fa politica”. E punta il diro contro l’ex pm Siciliano

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INCHIESTA GALLERIA, FONTANA: PAROLE SALA SCELTE MAGISTRATURA LASCIANO PERPLESSI

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