Corteo Torino Pride 2026 | servizi sospesi e variazione linee Gtt come spostarsi in città

Sabato 6 giugno 2026 si terrà il corteo del Torino Pride, con partenza da corso Massimo d'Azeglio tra corso Dante e corso Vittorio Emanuele II. La manifestazione proseguirà lungo corso Vittorio Emanuele II, corso Galileo Ferraris e via Cernaia. Durante l’evento, i servizi di trasporto pubblico saranno sospesi o modificati, con variazioni sulle linee gestite dall’azienda di trasporto locale. I dettagli sulle deviazioni e le sospensioni saranno comunicati nelle ore precedenti al corteo.

Nel pomeriggio di sabato 6 giugno 2026 si svolgerà la manifestazione Torino Pride 2026 il cui corteo partirà dal punto di raduno in corso Massimo d'Azeglio (tratto da corso Dante a corso Vittorio Emanuele II) per proseguire per corso Vittorio Emanuele II, corso Galileo Ferraris, via Cernaia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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