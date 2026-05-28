Concerto in piazza Castello a Torino | strade chiuse e variazione di oltre 20 linee Gtt

Per il concerto “Kiss Kiss Way Tour 2026” in piazza Castello a Torino, alcune strade del centro saranno chiuse e più di 20 linee Gtt subiranno variazioni, con molte già in atto dalle 14 di sabato 30 maggio.

Per il concerto “Kiss Kiss Way Tour 2026”, in programma nella serata di sabato 30 maggio 2026 in piazza Castello a Torino, saranno chiuse alcune strade del centro e varieranno il servizio oltre 20 linee Gtt (molte già a partire dalle 14). Per motivi di ordine pubblico, su disposizione della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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