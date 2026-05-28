Concerto in piazza Castello a Torino | aree rosse strade chiuse e variazione di oltre 20 linee Gtt per il Kiss Kiss Way Tour 2026

Per il concerto “Kiss Kiss Way Tour 2026” previsto in piazza Castello a Torino sabato 30 maggio, saranno istituite aree rosse e alcune strade del centro saranno chiuse. Inoltre, il servizio di oltre 20 linee Gtt subirà variazioni, molte già a partire dalle 14. La chiusura delle strade e le modifiche alle linee si protrarranno durante tutto l’evento, che si svolgerà nella serata.

Per il concerto “Kiss Kiss Way Tour 2026”, in programma nella serata di sabato 30 maggio 2026 in piazza Castello a Torino, saranno chiuse alcune strade del centro e varieranno il servizio oltre 20 linee Gtt (molte già a partire dalle 14). Per motivi di ordine pubblico, su disposizione della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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