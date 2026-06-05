Corteo Torino Pride 2026 | servizi sospesi e variazione 40 linee Gtt come spostarsi in città

Da torinotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel pomeriggio di sabato 6 giugno 2026 si svolgerà il corteo di Torino Pride 2026. La manifestazione partirà da corso Massimo d'Azeglio, tra corso Dante e corso Vittorio Emanuele II, e proseguirà lungo corso Vittorio Emanuele II, corso Galileo Ferraris e via Cernaia. Per l’evento, i servizi di alcune linee Gtt saranno sospesi o modificati, e circa 40 linee avranno variazioni di percorso.

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Nel pomeriggio di sabato 6 giugno 2026 si svolgerà la manifestazione Torino Pride 2026 il cui corteo partirà dal punto di raduno in corso Massimo d'Azeglio (tratto da corso Dante a corso Vittorio Emanuele II) per proseguire per corso Vittorio Emanuele II, corso Galileo Ferraris, via Cernaia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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