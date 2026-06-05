corteo e gara torna il palio del ticino

Notizia in breve

Il Palio del Ticino torna dopo un anno di pausa, con un corteo e una gara. L’evento si svolgerà sabato 13 e domenica 14 a Pavia, richiamando l’atmosfera dell’epoca di Filippo Maria Visconti. La manifestazione prevede una sfilata storica e una competizione, con partecipanti in costumi d’epoca. La città si prepara a riproporre questa tradizione, che coinvolge la comunità locale e i visitatori.