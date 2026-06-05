Corteo e gara torna il Palio del Ticino
Il Palio del Ticino torna dopo un anno di pausa, con un corteo e una gara. L’evento si svolgerà sabato 13 e domenica 14 a Pavia, richiamando l’atmosfera dell’epoca di Filippo Maria Visconti. La manifestazione prevede una sfilata storica e una competizione, con partecipanti in costumi d’epoca. La città si prepara a riproporre questa tradizione, che coinvolge la comunità locale e i visitatori.
Dopo un anno di pausa, torna il Palio del Ticino. Sabato 13 e domenica 14 Pavia torna all’epoca di Filippo Maria Visconti. Le vie del centro si riempiranno di armigeri, cortigiane, musici e sbandieratori, il Ticino ospiterà le imbarcazioni in gara e il castello tornerà indietro nel tempo. Per il 20esimo anno sarà rievocato quel 23 giugno 1431, quando la flotta veneziana tentò di risalire il Po per assediare Pavia. L’attacco venne respinto dalle navi ducali guidate dal pavese Pasino degli Eustachi, protagonista di una vittoria che portò al celebre Gran Pavese. Le celebrazioni presentate ieri a Palazzo Mezzabarba cominceranno alle 8 di sabato con l’annuncio dell’araldo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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