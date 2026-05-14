Il Palio di Legnano torna a Milano con un corteo storico che attraversa il centro della città e si conclude con la Veglia della Croce nella basilica di San Simpliciano. La manifestazione richiama ogni anno l’antica tradizione della corsa e delle celebrazioni che si svolgono nella cittadina del legnanese, coinvolgendo gruppi storici e cittadini. La giornata prevede diverse iniziative, tra cui il corteo che ripercorre i momenti storici legati alla battaglia e alla vittoria che vengono rivissuti attraverso costumi e rievocazioni.

Legnano (Milano) – C’è un filo invisibile che da secoli unisce Milano e Legnano, fede e tradizione, storia e simboli. Un legame che passa dalla Basilica di San Simplician o, luogo carico di spiritualità e memoria, e arriva fino al cuore del Palio di Legnano, una delle rievocazioni storiche più sentite della Lombardia. Un rapporto antico che anche quest’anno tornerà a vivere venerdì 15 maggio con la Veglia della Croce, celebrata dall’ arcivescovo Mario Delpini insieme a monsignor Angelo Cairat i. La cerimonia rappresenta uno dei momenti più intensi e solenni dell’intero Palio. Le sue origini affondano nel XII secolo e richiamano la veglia di preghiera che i cavalieri compivano prima della battaglia, in raccoglimento davanti alla Croce di Ariberto d’Intimiano, simbolo spirituale del Carroccio e della Lega Lombarda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Palio di Legnano torna a Milano: corteo storico in centro e Veglia della Croce nella basilica di San Simpliciano

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