Torna il Magnifico Corteo del Palio | oltre 1000 figuranti in scena Alba Parietti madrina e il Premio Nives Casati
Sabato 23 maggio, le vie del centro storico di Ferrara si preparano ad accogliere il Magnifico Corteo del Palio, una sfilata in costume che anticipa le corse di sabato 30 maggio. Oltre 1000 figuranti parteciperanno all’evento, accompagnati dall’intervento di Alba Parietti, madrina della manifestazione. Durante la giornata verrà anche consegnato il Premio Nives Casati, un riconoscimento che si assegna in questa occasione. La manifestazione si svolge tradizionalmente nel centro storico, trasformando le strade in un grande palcoscenico.
Sabato 23 le strade del centro storico si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto: torna il Magnifico Corteo del Palio di Ferrara, la sfilata solenne che precede le corse, in programma per sabato 30 maggio.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayA dare vita al corteo saranno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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Alba Parietti sarà la madrina del Magnifico Corteo del Palio che si terrà sabato 23 maggio x.com
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