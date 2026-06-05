Corsa in montagna | due valtellinesi ai campionati Europei

Da sondriotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due atleti valtellinesi partecipano ai Campionati Europei di corsa in montagna a Kamnik, in Slovenia. La competizione si svolge in tre giorni, con un totale di dieci gare programmate a partire da venerdì. La manifestazione coinvolge diverse discipline di corsa off-road, con atleti provenienti da vari paesi europei. La prima giornata prevede diverse prove, mentre le altre si svolgono nei giorni successivi.

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Dieci gare in tre giorni per i Campionati Europei off-road che scattano venerdì a Kamnik, in Slovenia. La rassegna continentale di corsa in montagna e trail comincia con le sfide in salita: subito in palio quattro titoli individuali (Senior e Under 20 per uomini e donne) e altrettanti per team. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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