Corsa in montagna | doppio titolo regionale a staffetta per le società valtellinesi

Domenica 12 aprile a Premana si sono disputati i Campionati Regionali di staffette per le categorie Cadetti e Allievi, validi per la seconda tappa di Coppa Lombardia. La gara si è svolta sui sentieri di montagna e ha visto le società valtellinesi conquistare due titoli regionali nella staffetta. La competizione ha rappresentato anche l’assegnazione dei primi titoli lombardi 2026 in questa disciplina.

Primi titoli lombardi 2026 in palio per la corsa in montagna: il Trofeo Don Graziano Gianola, seconda tappa di Coppa Lombardia andata in scena ieri domenica 12 aprile a Premana (Lecco), ha ospitato i Campionati Regionali Cadettie e Allievie di staffette per la corsa sui sentieri.Gli.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Corsa in montagna: nella prima tappa della Coppa Lombardia i giovani valtellinesi calano il pokerissimoCinque i successi per i rappresentanti delle società della provincia di Sondrio al Trofeo Beppi Normanni, che ha aperto l'edizione 2026 della... Leggi anche: Il Circolo Schermistico Forlivese domina a Piacenza: doppio titolo regionale nella spada