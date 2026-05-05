Corsa in montagna | quattro valtellinesi convocati nella rappresentativa regionale Cadetti

Quattro atleti valtellinesi sono stati convocati nella rappresentativa regionale Under 16 per partecipare ai Campionati Italiani di corsa in montagna, in programma il 21 giugno a Gagliano del Capo, in provincia di Lecce. La squadra regionale sta completando la preparazione in vista di questa competizione, che vedrà coinvolti giovani provenienti da diverse aree del territorio. La manifestazione rappresenta un momento importante per i partecipanti e per la regione stessa.

Prende forma la rappresentativa regionale Under 16 che il prossimo 21 giugno difenderà i colori della Lombardia ai Campionati Italiani per selezioni regionali di corsa in montagna a Gagliano del Capo (Lecce). Si garantiscono una maglia i due nuovi campioni regionali Cadettie della disciplina.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Corsa in montagna: doppio titolo regionale a staffetta per le società valtellinesiPrimi titoli lombardi 2026 in palio per la corsa in montagna: il Trofeo Don Graziano Gianola, seconda tappa di Coppa Lombardia andata in scena ieri... Corsa in montagna: nella prima tappa della Coppa Lombardia i giovani valtellinesi calano il pokerissimoCinque i successi per i rappresentanti delle società della provincia di Sondrio al Trofeo Beppi Normanni, che ha aperto l'edizione 2026 della... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Corsa in montagna: quattro valtellinesi convocati nella rappresentativa regionale Cadetti; Restonica Trail by UTMB 2026: nelle viscere della montagna corsa; Sarà una battaglia fra quattro big ad animare la 24ª Levico Vetriolo Panarotta di domani; Gran Prix delle Valli di Sondrio: riprende da Sondalo il circuito di corsa in montagna. Corsa in montagna: veneti da podio a CanfrancCresce il medagliere azzurro anche nell’ultima giornata dei Mondiali di corsa in montagna e trail a Canfranc, in Spagna, con altri due piazzamenti sul podio che portano il totale a sette: due ori, un ... fidal.it Corsa in montagna, oro mondiale per ArnoldoAl via con una medaglia d’oro per l’Italia i Mondiali di corsa in montagna e trail a Canfranc, in Spagna. Le azzurre festeggiano il successo a squadre nella gara in salita e conquistano un titolo che ... fidal.it 48ENNE COLPITO DA MALORE: CORSA CONTRO IL TEMPO IN ELISOCCORSO - Paura nel pomeriggio a , dove un uomo di 48 anni è stato colpito da un che ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. L’u - facebook.com facebook Calciomercato #Juve: spunta #Reijnders! #Spalletti chiama #BernardoSilva, #Alisson di corsa x.com