Corsa e pesi Impresa pesarese all’Hyrox con sedicimila atleti Roberto Ferri e Antonio Ampolo valgono l’argento
Durante l’evento Hyrox a RiminiWellness, che ha visto la partecipazione di circa 16.000 atleti, Roberto Ferri e Antonio Ampolo hanno conquistato la medaglia d’argento. I due atleti di Pesaro hanno gareggiato in una competizione che combina corsa e sollevamento pesi, arrivando tra i primi classificati. La loro prestazione si è distinta in una prova che ha coinvolto numerose discipline di fitness.
Bella impresa per il duo composto da Roberto Ferri e Antonio Ampolo alla tappa di Hyrox a RiminiWellness, l’evento di fitness competitivo che ha registrato il record di 16.000 partecipanti. I due atleti hanno conquistato una prestigiosa medaglia d’argento nella categoria Double Men (fascia 60-64 anni), superando una prova massacrante che alterna 8 km di corsa a 8 stazioni di workout funzionali ad alta intensità. I partecipanti si misurano con esercizi sfidanti come il traino e la spinta di slitte zavorrate ( Sled Push e Sled Pull ), affondi con sacchi di sabbia ( Sandbag Lunges ), trasporto di pesi ( Farmers Carry ) e i micidiali lanci della palla medica a parete ( Wall Balls ). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
7 Giorni per preparare un FAN allHYROX | La Gara di Fitness più dura del momento
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