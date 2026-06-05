Corsa e pesi Impresa pesarese all’Hyrox con sedicimila atleti Roberto Ferri e Antonio Ampolo valgono l’argento

Notizia in breve

Durante l’evento Hyrox a RiminiWellness, che ha visto la partecipazione di circa 16.000 atleti, Roberto Ferri e Antonio Ampolo hanno conquistato la medaglia d’argento. I due atleti di Pesaro hanno gareggiato in una competizione che combina corsa e sollevamento pesi, arrivando tra i primi classificati. La loro prestazione si è distinta in una prova che ha coinvolto numerose discipline di fitness.