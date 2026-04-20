Sollevamento pesi Noemi Filippazzo argento di strappo nei 58 kg agli Europei Domina l’ucraina Konotop

Durante la seconda giornata dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, l’atleta italiana si è aggiudicata una medaglia d’argento nello strappo nella categoria dei 58 kg, superando l’atleta ucraina nella finale. In precedenza, un altro rappresentante del paese aveva ottenuto un bronzo nello slancio dei 65 kg, anche se con risultati non validi a causa di tre nulli. La competizione ha visto dunque protagonisti alcuni risultati significativi per l’Italia.

Dopo il bronzo dolceamaro nello slancio di Sergio Massidda (fuori gara con tre nulli di strappo) nei 65 kg, arriva un’altra medaglia di specialità per l’Italia in questa seconda giornata dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026. Sulla pedana georgiana di Batumi è andato in scena infatti il gruppo A della categoria 58 kg con protagonista l’azzurra Noemi Filippazzo. La 31enne siciliana si è aggiudicata una preziosa medaglia d’argento nell’esercizio di strappo grazie ai 94 kg sollevati in terza prova (dopo un’alzata valida a 90 ed un nullo a 94), per poi scivolare purtroppo in quarta posizione nel concorso generale con 204 kg di totale a causa di uno slancio da 110 kg (sesto posto nel singolo esercizio) che l’ha estromessa dal podio continentale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sollevamento pesi, Noemi Filippazzo argento di strappo nei 58 kg agli Europei. Domina l’ucraina Konotop Notizie correlate Europei di sollevamento pesi, Imperio apre con l’oro nei -48 kg: rimonta nello strappo e dominio nello slancioA Batumi l’azzurra vince con 176 kg totali, quattro in più dell’ucraina Malaschuck. Europei di sollevamento pesi, Massidda bronzo nello slancio nei 65 kg: tre nulli nello strappo lo escludono dal totaleIl sardo centra il terzo posto con 171 kg ma gli errori iniziali gli costano la corsa al podio generale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pesi: via agli Europei, in pedana tre siciliane, Noemi Filippazzo, Martina Chiacchio e Giulia Miserendino; Campionati europei di sollevamento pesi 2026: il programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; Sollevamento pesi, i convocati dell’Italia per gli Europei: confermati i 10 azzurri in gara a Batumi; Europei Sollevamento Pesi 2026: i convocati dell’Italia per Batumi. Sollevamento pesi, Noemi Filippazzo argento di strappo nei 58 kg agli Europei. Domina l’ucraina KonotopDopo il bronzo dolceamaro nello slancio di Sergio Massidda (fuori gara con tre nulli di strappo) nei 65 kg, arriva un'altra medaglia di specialità per ... oasport.it Europei pesi: medaglia d'argento per Filippazzo, bronzo a MassiddaDopo il triplo oro conquistato nella giornata di apertura da Giulia Imperio (slancio, strappo e totale) nella categoria 48 kg, arrivano ancora due medaglie per l'Italia ai Campionati Europei di sollev ... ansa.it Segui in diretta la gara di Noemi Filippazzo facebook