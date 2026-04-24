La forza del corpo nell’arte di Roberto Ferri

È stata inaugurata una nuova mostra dedicata alla rappresentazione della forza del corpo nell’arte contemporanea. Curata da Diletta Branchini, l’esposizione presenta opere di Roberto Ferri, noto artista che ha scelto di esplorare questa tematica attraverso le sue creazioni. La rassegna si svolge in uno spazio espositivo dedicato, dove le opere sono state disposte per offrire al pubblico una visione diretta e coinvolgente.

Cosa: Roberto Ferri. La forza del corpo, un’esposizione d’arte contemporanea curata da Diletta Branchini.. Dove e Quando: Casa Museo Hendrik Christian Andersen a Roma, visitabile dal 27 aprile al 19 luglio 2026.. Perché: Per esplorare la rappresentazione della corporeità attraverso un dialogo visivo inedito tra la scultura monumentale del primo Novecento e la pittura figurativa dei nostri giorni.. La Casa Museo Hendrik Christian Andersen si prepara a ospitare un evento espositivo che indaga uno dei temi più complessi e affascinanti della storia dell’arte: la forma e il significato della figura umana. A partire dal 27 aprile 2026, gli spazi museali romani accoglieranno la mostra Roberto Ferri.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - La forza del corpo nell’arte di Roberto Ferri The Light Gate - HOW IT ALL BEGAN: Early UFO Events with Michael Schratt Notizie correlate Leggi anche: Al Caffè Savoia. Donne nell’arte con Caterina Ferri Forza e grinta al femminile nell’arte di Elisabetta RogaiFirenze, 11 marzo 2026 – La donna rappresentata nelle opere d’arte di Elisabetta Rogai è grintosa, coraggiosa, femminile.