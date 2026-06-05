Corsa al posto all’Olimpico | scatta la febbre abbonamenti per la nuova Roma di Gasperini
Sono già in vendita gli abbonamenti per la nuova stagione della Roma, con il ritiro previsto il 13 luglio sotto la guida di Gian Piero Gasperini. La campagna abbonamenti ha suscitato grande interesse tra i tifosi, che si stanno affrettando a prenotare il proprio posto all’Olimpico. La squadra si sta preparando per i prossimi impegni, mentre i calciatori impegnati con le nazionali sono rientrati dopo il Mondiale.
La stagione calcistica si è conclusa da pochissime settimane, lasciando spazio ai verdetti del Mondiale per i calciatori impegnati con le nazionali e alle vacanze per il resto del gruppo, atteso a Trigoria il prossimo 13 luglio per l’inizio del ritiro sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Nella Capitale, però, la passione non conosce soste o periodi di riposo. Il popolo giallorosso freme già all’idea di varcare nuovamente i cancelli dello Stadio Olimpico e la macchina organizzativa del club è pronta a lanciare ufficialmente la nuova campagna abbonamenti per le gare casalinghe del prossimo campionato di Serie A. L’obiettivo della dirigenza... 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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