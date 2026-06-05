Corsa al posto all’Olimpico | scatta la febbre abbonamenti per la nuova Roma di Gasperini

Notizia in breve

Sono già in vendita gli abbonamenti per la nuova stagione della Roma, con il ritiro previsto il 13 luglio sotto la guida di Gian Piero Gasperini. La campagna abbonamenti ha suscitato grande interesse tra i tifosi, che si stanno affrettando a prenotare il proprio posto all’Olimpico. La squadra si sta preparando per i prossimi impegni, mentre i calciatori impegnati con le nazionali sono rientrati dopo il Mondiale.