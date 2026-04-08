Nell’ultima gara casalinga della stagione, la Roma si prepara ad affrontare Pisa in un match decisivo per la corsa alla qualificazione in Champions League. Sono circa 58.000 i tifosi attesi allo stadio, che ospiteranno questa sfida importante nel tentativo di conquistare punti fondamentali nelle ultime sette partite di campionato. Quattro di queste si giocheranno tra le mura dell’Olimpico, offrendo un’ultima possibilità di rialzare la testa in questa stagione.

La missione Champions della Roma riparte dal fortino dell’ Olimpico, con un calendario che concede l’ultima chance di redenzione: quattro delle restanti sette partite si disputeranno tra le mura amiche. Dopo un marzo nefasto e un inizio aprile che ha visto i giallorossi scivolare al sesto posto, la fiammella della speranza resta accesa solo per l’aritmetica. Il rischio è un tracollo senza precedenti: passare dal sogno del terzo posto alla possibilità concreta di restare fuori dalle coppe europee per la prima volta dopo dodici partecipazioni consecutive. La proprietà Friedkin osserva con distacco glaciale una squadra passata dalle stelle alle stalle in soli tre mesi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Pisa, febbre Olimpico: 58mila per l’ultima chiamata Champions

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