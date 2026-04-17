L'Atalanta si prepara a sfidare la Roma all'Olimpico, in una partita decisiva per la qualificazione europea. Questa gara rappresenta la seconda finale in soli cinque giorni per il club bergamasco, che cerca di ottenere i punti necessari per proseguire la propria avventura in competizioni continentali. La sfida mette di fronte due squadre che lottano per obiettivi importanti in questa fase della stagione.

Bergamo, 17 aprile 2026 - Due finali consecutive per l’Atalanta in cinque giorni per decidere la sua stagione. Domani sera all’Olimpico (ore 20.45) lo spareggio per il sesto posto contro la Roma dell’ex Gasperini. Mercoledì sera alla New Balance Arena la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, evento per cui la città di sta già mobilitando: domenica mattina alle 12.30 la Dea si allenerà a porte aperte allo stadio, per un bagno di folla con i tifosi, che stanno già mobilitandosi in maniera massiccia per far sentire alla squadra tutto il loro sostegno a tre giorni dal match contro la formazione di Sarri. Prima della Lazio però c’è la Roma di Gasp, battuta a gennaio all’andata per 1-0 con la rete iniziale di Scalvini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Atalanta all’Olimpico contro la Roma di Gasperini per giocarsi l’Europa

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