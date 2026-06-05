Corriere dello Sport – Roma c’è un tesoro per salvare i big | il piano di mercato

La Roma sta valutando un piano di mercato per raccogliere fondi e salvare i giocatori più rappresentativi. La società ha in programma di cedere alcuni calciatori e di trovare nuovi acquirenti per aumentare le entrate. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata, ma si lavora su diverse trattative. L’obiettivo è garantire stabilità finanziaria e rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La strategia si basa sulla vendita di alcuni elementi chiave del team.

2026-06-05 08:32:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: ROMA – È sempre l’insieme dei mattoncini a dare forma a una casa. Così l’abitazione che la Roma sta tentando faticosamente di tirar su, passando all’incasso con una cessione di qua e un riscatto di là, finisce per avere il potenziale dell’investimento sicuro. Le operazioni in uscita che il ds Massara ha imbastito prima che il suo rapporto di lavoro venisse interrotto, sommate alle situazioni figlie di accordi del passato, in attesa che il nuovo uomo mercato D’Amico possa operare, contribuiranno a creare un bel tesoretto: tra i 25 e i 30 milioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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