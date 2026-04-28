Il direttore sportivo della squadra sta valutando diverse operazioni di mercato per giugno, con l’obiettivo di realizzare plusvalenze e rispettare i limiti imposti dagli accordi finanziari. Secondo fonti vicine alla società, almeno un grande giocatore potrebbe lasciare la rosa. Sono stati diffusi anche i nomi dei possibili partenti e le cifre che si possono ottenere dalla cessione. La situazione resta sotto attenzione da parte di tifosi e addetti ai lavori.

2026-04-28 09:13:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Lo sguardo del diesse romanista, in questo momento Massara, è inevitabilmente sulle uscite da chiudere a giugno per fare plusvalenze e rispettare i parametri del settlement agreement. Non c’è altra via: alle cessioni di Salah-Eddine, Saud, Shomurodov, più la percentuale sulla rivendita di Dahl e, se dovesse lasciare il Sunderland, anche Le Fée, andranno aggiunte le plusvalenze ricavate delle partenze di uno o più big. Roma, le uscite prima di giugno: Koné e N’Dicka hanno mercato . La Roma deve incassare e rispettare i parametri del financial fair play se vuole uscire dal settlement agreement e, quindi, avere un po’ più di libertà nelle prossime finestre di merato.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Roma, almeno un big andrà via: tutti i nomi e quanto si può incassare

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