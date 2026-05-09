Corriere dello Sport – Mercato Roma piace Rivero Alajbegovic ha detto sì 

Sul mercato della Roma, si parla di un interesse per Rivero, mentre l’accordo con il nuovo acquisto Alajbegovic è stato già raggiunto. La notizia è stata diffusa dal Corriere dello Sport, scatenando molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. La trattativa per Rivero continua a essere al centro di discussioni, mentre l’arrivo di Alajbegovic sembra ormai definito. Sono molti i commenti che circolano nelle ultime ore sui social e sui forum sportivi.

2026-05-08 07:56:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: C’è chi rincorre un pallone nei campetti di periferia immaginando l’Olimpico pieno, chi sogna la Champions guardandola in televisione e chi, prima ancora di arrivare nel calcio dei grandi, ha dovuto lottare per qualcosa di molto più concreto: la vita quotidiana. La Roma del futuro, quella che sta prendendo forma nei dossier degli scout giallorossi e nelle idee della proprietà Friedkin, parte proprio da qui. Dai sogni. Dalla fame. Dalle storie che sembrano sceneggiature già scritte dal destino. Perché il calcio continua a regalare favole incredibili. Favole vere. Come quella di Wesley, oggi già in giallorosso, scoperto dal Flamengo grazie ai video caricati su Youtube quando lavorava come parcheggiatore in un ristorante in Brasile.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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