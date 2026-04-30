Il Corriere dello Sport riporta che il mercato della Fiorentina è al centro di alcune incertezze, con particolare attenzione a due giocatori. Si parla di un possibile ritorno di Moise Kean e di un interesse per il portiere David De Gea. Questi nomi vengono menzionati in relazione alle discussioni interne alla società, che si confronta sulle strategie da adottare per rafforzare la rosa. La situazione resta ancora fluida e soggetta a sviluppi.

2026-04-30 11:34:00 Arrivano conferme dal Corriere: FIRENZE – Moise Kean e David De Gea, il passato e il presente della Fiorentina: e il futuro? Protagonisti ai livelli più alti l’anno passato, l’uno con i suoi gol (25 gol totali, di cui 19 solo in campionato) e l’altro con le sue prestazioni super, centravanti e portiere hanno vissuto una seconda stagione in maglia viola molto meno scintillante e molto più complicata per vie e motivi differenti, ma adesso che l’incubo retrocessione sta per essere scacciato definitivamente, la domanda è: a fronte di contratti onerosi e anche abbastanza lunghi ( rispettivamente giugno 2029 e giugno 2028 ), la Fiorentina ripartirà da e con loro due che sono gli elementi di spicco di questo gruppo? La domanda esiste perché il dubbio è reale.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Dal caso Kean a capitan De Gea: tutti i dubbi di Paratici sul mercato della Fiorentina

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